Batu Logistics, sanat eserlerinin taşınmasında yüksek deneyime sahip bir marka olarak, her bir eseri en iyi şekilde korumak için nem ve ısı kontrollü araçlar, özel ambalajlama teknikleri ve 7/24 izlenebilirlik sağlayan GPS takip sistemleri kullanıyor. Şirketin Genel Müdürü Efe Göktuna, sanat eserlerinin sadece fiziksel güvenliğini değil, kültürel değerini de koruduklarını vurguladı. Göktuna, "Küreselleşmenin etkisiyle, ülkeler arası sanat eserleri taşımacılığı arttı. Bu süreçte, her bir eseri benzersiz bir varlık olarak görüyoruz ve taşırken sadece fiziksel güvenliği değil, aynı zamanda kültürel mirası da koruyoruz." dedi.

Özel Koruyucu Ambalajlar ve Isı Kontrollü Araçlar

Sanat eserlerinin taşınmasında hassasiyetin ön planda olduğunu belirten Göktuna, "Sanat eserleri son derece kırılgan olabilir, bu nedenle lojistik planlamalarımızı titiz mühendislik hesaplamaları ile yapıyoruz. Süspansiyon sistemlerine sahip araçlar, ısı ve nem kontrolü gibi dış etkenlere karşı koruyucu malzemeler kullanıyoruz." dedi. Batu Logistics, müzeler, galeriler ve özel koleksiyon sahiplerine güvenle hizmet veren bir çözüm ortağı haline gelmiş durumda.

Gelişmiş Güvenlik ve Sigorta Çözümleri

Sanat eserlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gelişmiş güvenlik sistemleri ve izleme teknolojileri kullandıklarını belirten Göktuna, olası risklere karşı uzman sigorta şirketleriyle iş birliği yaparak taşımacılık sürecinde "tam kapsamlı" sigorta hizmeti sunduklarını ifade etti. "Sanat eserlerinin taşınması konusunda titizliğimizi bir sanatçı hassasiyetiyle sürdürüyoruz." diyen Göktuna, Batu Logistics'in sanat taşımacılığını sadece lojistik bir işlem olarak değil, adeta bir sanat gibi ele aldığını belirtti.

Uluslararası Gümrük Süreçlerinde Etkin Yönetim

Batu Logistics, dünya çapında kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti sunuyor. Göktuna, sanat eseri taşımacılığında gümrük ve taşıma izinlerinin karmaşık olabileceğine dikkat çekerek, her ülkenin farklı prosedürlerinin süreci uzatabileceğini, ancak Batu Logistics'in deneyimli ekipleriyle bu süreçleri tek elden etkin şekilde yönettiğini belirtti.

Sanat eserlerinin taşınması sürecinde yüksek hassasiyet ve titizlikle hareket eden Batu Logistics, kültürel mirası korumak adına önemli bir rol üstleniyor.