Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik İstatistiklerine göre, limanlarda elleçlenen yüklerde aslan payını “likit yük” aldı. Kargo tiplerine bakıldığında en fazla elleçleme ağustos ayında 12 milyon 896 bin 258 ton ile, ocak-ağustos döneminde 109 milyon 284 bin 880 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti.

Uluslararası kimyevi ürün taşımacılığında Türkiye’nin öncü markaları arasında yer alan Batu Logistics’in Genel Müdürü Efe Göktuna, Avrupa’daki güçlü altyapıları sayesinde, ithalatçı ve ihracatçı müşterilerine güvenli ve hızlı çözümler sunduklarını belirtti.

Likit taşımacılıkta istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Göktuna, “Özellikle kimyevi likit taşımalarında artan bir taleple karşılaşıyoruz. Bu yükler için başta kara yolu olmak üzere süreklilik arz eden, uygun maliyetli hizmetler sunuyoruz. Dünyanın en büyük üreticileriyle çalışıyor, kapsamlı lojistik operasyonları, güvenli şekilde ve zamanında gerçekleştiriyoruz. Likit taşımalarımız eylül itibarıyla son iki yılda yüzde 300 arttı. Yıllık likit taşıma sayımız 3.600’e ulaştı.” diye konuştu.

“Geniş ekipman seçeneği ve esnek çözümler sunuyoruz”

Göktuna, Türkiye ve Avrupa’da güçlü bir tedarikçi ağı oluşturduklarına dikkati çekerek, “ADR’li araçlar, ISO tank ve flexi tank başta olmak üzere yüke ve güzergâha en uygun ekipman seçeneğimizle müşterilerimizin ihtiyacına göre esnek çözümler geliştiriyoruz. Kara yolu ile parsiyel ve komple taşımalarımızın yanı sıra demir yolu ve deniz yolu taşımacılık hizmeti de veriyoruz.” dedi.

“Uluslararası standartları en üst seviyede uyguluyoruz”

Başta sürücüleri olmak üzere ADR eğitimi almış, ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim tecrübeli bir ekiple çalıştıklarını vurgulayan Göktuna, “Kimyevi taşımalarda güvenlik, belirleyici unsurların başında geliyor. Kullandığımız bütün araç ve ekipmanlarda, uluslararası güvenlik standartlarını en üst seviyede uyguluyoruz. Araç-ekipman temizliğine büyük önem veriyoruz. Önceki taşımadan kalıntıların sonraki yüke bulaşması riskinin önüne geçiyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Göktuna, yaygın acente bağlantıları sayesinde tüm Avrupa’da kendi evlerindeymiş gibi hareket edebildiklerini söyledi. Bu altyapı sayesinde sorunları daha ortaya çıkmadan önlediklerini dile getiren Göktuna, “Almanya, İngiltere, Doğu Avrupa ve Benelüks ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ile Türkiye arasında, çözüm odaklı taşımalar gerçekleştiriyoruz. Teknolojik altyapımız sayesinde, araçlarımızın konumunu müşterilerimizle anlık paylaşıyoruz.” şeklinde konuştu.