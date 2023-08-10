BATI Innovative Logistics, uluslararası lojistik sektöründe lider bir firma olarak, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi konusundaki başarılı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası Satış Direktörü Kaan Aydın liderliğindeki şirket, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi çözümleriyle sektörde dikkatleri üzerine çekiyor.

Uluslararası taşımacılık, gümrükleme, depolama, envanter yönetimi ve dağıtım gibi alanlarda uzmanlaşmış bir ekiple çalışmalarını sürdüren BATI Innovative Logistics, müşterilerine tedarik zincirlerini optimize etme, maliyetleri düşürme ve operasyonel verimliliklerini artırma fırsatları sunuyor. Uluslararası Satış Direktörü Kaan Aydın, konuyla ilgili şunları söylüyor: "BATI Innovative Logistics olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı ve küresel tedarik zincirlerini yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyetini odak noktamız yaparak, yenilikçi çözümler geliştiriyor ve lojistik sektöründeki en son trendleri takip ediyoruz." Aydın ayrıca, "Uzman mühendis ekibimiz ve deneyimli kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özelleştirilmiş çözümler sunarak küresel pazarda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Avrupa, Almanya ve İtalya'daki ofislerimizle birlikte New York'taki yeni ofisimiz de global arenada müşterilere büyük avantajlar sunacak" diye ekliyor.

BATI Innovative Logistics, müşterilerine hızlı ve güvenilir lojistik çözümleri sunma konusunda uzman. Küresel ağının genişliği, sektördeki güçlü ortaklıkları ve deneyimli kadrosuyla şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş hizmetler sunmayı her zaman taahhüt ediyor. Yeni New York ofisi, bu taahhüdün bir göstergesi olarak müşterilere daha geniş ve etkin bir hizmet yelpazesi sunma amacını yansıtıyor.