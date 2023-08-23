BATI Innovative Logistics, ISO tank taşımacılığı alanında liderliğini sürdürerek müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. ISO tanklar, sıvı ve gazların güvenli bir şekilde taşınması için tasarlanmış özel konteynerlerdir, hassas ve kritik bir lojistik operasyonudur. ISO tank dikkat ve uzmanlık gerektiren bir alandır. BATI Innovative Logistics, deneyimli ekibi ve sağlam altyapısıyla bu alanda müşterilerine güvenli, verimli ve kaliteli hizmet sunuyor. ISO tank taşımacılığında dikkat edilmesi gereken noktaları detaylıca aktaran BATI Innovative Logistics ISO Tank Direktörü İstek Akbulut hangi noktaların önemli olduğunu sıralıyor.

1. Güvenlik: ISO tanklar, sıvı veya gaz ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Güvenlik standartlarına uygunluk, taşınacak ürünün doğası ve gereklilikleri dikkate alınarak titizlikle sağlanmalıdır.

2. Lisans ve Belgelendirme: ISO tank ve likit taşımacılığında faaliyet gösteren bir firma, gerekli lisans ve belgelere sahip olmalıdır. Bu belgeler, taşımacılığın yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirildiğini gösterir.

3. Lojistik Planlama: ISO tank ve likit taşımacılığında lojistik planlama büyük önem taşır. İlgili tüm faktörler, rota planlaması, gümrükleme işlemleri, taşıma koşulları ve zamanlama gibi detaylar titizlikle değerlendirilmelidir.

4. Kalite Kontrol: ISO tank ve likit taşımacılığında kalite kontrol süreçleri etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Tankların temizliği, bakımı, taşıma sıcaklığı kontrolü ve dökülme, sızıntı gibi risklerin önlenmesi gibi faktörlerin takibi sağlanmalıdır.

BATI Innovative Logistics, ISO tank taşımacılığında müşterilerine sağladığı avantajlar ve mükemmellik yaklaşımıyla öne çıkıyor açıklamasında bulunan İstek Akbulut, şirketin, geniş ağa sahip olması, deneyimli ve eğitimli personeli, teknolojik altyapısı ve iş birliği içinde çalıştığı güvenilir partnerleri sayesinde bu alanda başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

Akbulut, BATI Innovative Logistics'ın ISO tank taşımacılığı hizmetleriyle müşterilerine sunduklarını da sıralıyor;

· Güvenli ve güvenilir taşımacılık süreçleri

· Titizlikle planlanmış ve yönetilen operasyonlar

· Kalite kontrol ve risk yönetimi uygulamaları

· Hızlı ve zamanında teslimat

· Uzman danışmanlık ve destek

BATI Innovative Logistics, ISO tank taşımacılığında müşteri odaklı yaklaşımı ve kalite standartlarıyla sektörde öncü bir konumda yer alıyor. Şirket, müşterilerine değer katan çözümler sunmayı ve taşımacılık operasyonlarının her aşamasında mükemmelliği hedeflemeyi vaat ediyor.