BATI Innovative Logistics, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, İzmit, Gaziantep, İskenderun, İST Havalimanı, Ankara, Çanakkale Limanı, Derince’de toplam 10 şube ve üç depoya sahip bir şirket. Uluslararası alanda faaliyetlerini uzun yıllardır sürdüren şirket, şu anda Avrupa ve ABD pazarı başta olmak üzere Express kargo taşımacılığı ile Ortadoğu’da pazar lideri olarak hizmetlerine devam ediyor. BATI Innovative Logistics verdiği tüm hizmetlerin yanı sıra uluslararası fuar katılımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Verimlilik Odaklı Bir Fuar Deneyimi

Break Bulk 2023 Fuarı, sektör profesyonellerinin bir araya geldiği, yenilikleri paylaştığı ve iş birliklerinin güçlendiği önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Bu yılki fuara katılımı ile BATI Innovative Logistics lojistik alanındaki gücünü ve liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Stand alanında, fuar ziyaretçilerine sunduğu çözümler ve yeniliklerle dikkatleri üzerine çekti. Fuar deneyimlerini aktaran BATI Innovative Logistics Uluslararası Satış Direktörü Kaan Aydın, Break Bulk 2023 fuarı BATI Innovative Logistics için verimlilik odağında geçti açıklamasında bulundu.

Yeni Networklerin Edinildiği Değerli Bir Platform

“Break Bulk 2023 Fuarı, sektörün önde gelen iş insanları ve profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı sunan bir buluşma noktasıydı. Şirket olarak, etkinlik boyunca değerli networkler kurma ve mevcut ilişkilerimizi güçlendirme imkânı bulduk. Sektördeki yenilikleri takip etmek, iş birliklerini geliştirmek ve yeni fırsatları keşfetmek için bu tür etkinliklerin önemini her zaman vurguluyoruz” açıklamasında bulunan BATI Innovative Logistics Uluslararası Satış Direktörü Kaan Aydın, katıldıkları tüm fuarların lojistik sektörü açısından ayrı bir önemi olduğunun altını çiziyor.

Sektöre Yön Verecek İş İnsanlarıyla Önemli Görüşmeler

Break Bulk 2023 Fuarı, sektörün geleceği ve taşımacılık alanındaki yenilikler hakkında önemli bir tartışma platformu. BATI Innovative Logistics olarak her yıl düzenli katılım sağladığımız Break Bulk bu yıl bizim için çok daha anlamlı açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Aydın, “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kritik adımlar atıyor, önemli yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl hedeflerimizin üzerinde bir performansla yılı tamamladık. Bu yıl ise daha yılın yarısında hedeflerimizin 2 katına ulaştık. İş insanları, uzmanlar ve sektör liderleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, sektördeki trendlerin yanı sıra gelecekteki potansiyelleri değerlendirmemize olanak sağladı. Bu görüşmeler, BATI Innovative Logistics olarak stratejilerimizi ve hizmetlerimizi şekillendirmemizde bize büyük bir ilham kaynağı oldu” açıklamasında bulundu.

Break Bulk 2023 Fuarı'ndan Memnuniyetle Ayrılıyoruz

Break Bulk 2023’ü değerlendiren Aydın, “Bizim için Break Bulk 2023 Fuarı, verimli bir fuar deneyimi sunmanın yanı sıra sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve iş birliklerimizi güçlendirmek için önemli bir fırsat oldu. BATI Innovative Logistics olarak, müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmaya devam ederken, sektörün geleceği hakkında öngörülerimizi ve yenilikçi yaklaşımımızı sürdürmeye kararlıyız”dedi.