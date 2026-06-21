Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli Mahallesi'nde, 79 yaşındaki engelli babasıyla yaşayan Hacer İnce'nin yaşadığı yol mağduriyeti, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın girişimleriyle çözüme kavuştu. Komşu arsa sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlanırken, bölgede yol ve istinat duvarı çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

Himmetli Mahallesi'nde yaşayan Hacer İnce ile 79 yaşındaki babası Nuri İnce'nin ulaşım sorunu gündeme gelince Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal harekete geçti. Daha önce iki kez iş makinesi gönderilmesine rağmen, yolun açılabilmesi için gerekli geçiş izninin alınamaması nedeniyle çalışmalar tamamlanamamıştı.

Yaşanan mağduriyetin ardından bölgeye giden Başkan Mahmut Dal ile Himmetli Mahalle Muhtarı Mustafa Kıllı, sorunu yerinde inceleyerek komşu arsa sahipleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında uzlaşı sağlandı. Böylece yolun açılması ve bölgede istinat duvarı yapılması yönünde karar alındı.

'Vatandaşımızın mağduriyeti giderildi'

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Dal, sorunun çözümü için ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Komşu arsa sahiplerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlandı. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyet giderildi. Bu süreçte anlayış gösteren arsa sahiplerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Sosyal medyada yapılan eleştirileri anlayışla karşıladıklarını ifade eden Başkan Dal, olayın tüm yönleri bilinmeden mahalle muhtarı ve emeği geçen kişilere yönelik kırıcı yorumlar yapılmasının doğru olmadığını belirterek, 'Biz sorunları büyütmek değil, çözmek için çalışıyoruz. Vatandaşımızın da muhtarımızın da yanındayız' diye konuştu.

'Paylaşımım çözüm bulunması içindi'

Yol sorununu sosyal medyada paylaşan Hacer İnce ise amacının çözüm bulunmasını sağlamak olduğunu belirterek, 'Bu paylaşımı komşularımızın da vicdana gelmesini sağlamak için yaptım. Bilinmeden acımasız yorum yapılmasın. Başkanımızdan Allah razı olsun, arsa sahipleriyle görüşüp ikna etti. Biz bu yolun izin sorunu olmasa belediye başkanımızın ve muhtarımızın gereğini yapacağını biliyorduk' ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümünde emeği geçen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'a ve Himmetli Mahalle Muhtarı Mustafa Kıllı'ya teşekkür eden İnce, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Himmetli Mahalle Muhtarı Mustafa Kıllı da yol probleminin bugüne kadar geçiş izni nedeniyle çözülemediğini belirterek, yapılan görüşmeler sayesinde vatandaşın mağduriyetinin sona erdiğini kaydetti.

Bölgede iş makineleriyle yol açma ve istinat duvarı çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.