Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçtiklerini ve Atakum'a hizmet aşkıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, bugün 20 meclis üyesi ile birlikte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye üye oldu. İlçe binası önünde açıklamalarda bulunan Serhat Türkel, 'Ben ve 20 meclis üyemizle birlikte bugün istifamızı gerçekleştirdik. Şimdi sistemden Yeni Parti üyeliğinin açılmasını bekliyoruz ve yeni partiye hep birlikte grup olarak geçeceğiz. Milletimize hayırlı olsun. Firemiz yok. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Milletin işaret ettiği noktada milletin istediklerini hep birlikte yerine getirdik. Onlara da minnettarım. Meclis üyelerimizle birlikte, müdürlerimizle ve tüm personel arkadaşlarımızla çalışıyoruz' dedi.

'Atakum'a hizmet aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz'

İlçenin en büyük sorununun yol sorunu olduğunun farkında olduklarını belirten Başkan Türkel, 'İnşallah eylül ayı tamamen bir milat olacak ve Atakum'da daha iyi çalışmalar başlayacak. Buradan tüm Atakum halkına, daha iyi çalışmalarla yakında hizmet vermeye başlayacağımızı söylüyorum. Çalışmalarımız bu yaz oldukça iyi. Yol sorunumuz en büyük sorunumuz. Bunu gidermek adına çok ciddi çalışmalarımız var. Ama bu Atakum için yeterli değil. 397 kilometrekarelik bir Atakum, bin 800 kilometrelik bir yol ağı var. Ciddi anlamda Atakum çok hızlı büyüyor. Atakum'un en büyük sorunu yol sorunu. Bunu da sizin aracılığınızla tüm Atakumlu hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Bizi izlesinler, takip etsinler. Bize olan güvenlerinden asla vazgeçmesinler. Ben Atakum'u çok seviyorum, Atakumluları çok seviyorum. Seçim öncesinde ne söylemiştim? 'Hayırsızsam Atakum'u Allah bana nasip etmesin' demiştim. Atakum'a hizmet etme aşkıyla da çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.