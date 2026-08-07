Çeşitli ziyaret ve açılış programlarına katılmak üzere Sinop'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tarihi Alaaddin Camii'nde cuma ve cenaze namazlarına katıldı.

Sinop programına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, buradaki temaslarının ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı ile MHP Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından tarihi Alaaddin Camii'ne geçen Çiftçi, cuma namazını burada kıldı. Cuma namazının ardından camide kılınan cenaze namazlarına da iştirak eden Bakan Çiftçi, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Çiftçi, vatandaşlarla sohbetinin ardından camiden ayrılarak Sinop programına devam etti.