AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, 'AK Parti'nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir. 25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir' dedi.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Elazığ'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Programa, AK Parti Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, belde başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Başkan Sencer Selmanoğlu, ' Tam 25 yıl önce Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attı. Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkemizin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atak dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatı 270 milyar doların üzerine taşıdıklarını aktaran Başkan Selmanoğlu, 'Üreten, ihraç eden, istihdam sağlayan ve küresel rekabette söz sahibi olan bir Türkiye ekonomisinin temellerini attık. Dış politikada kendi kararlarını kendisi alan, sahada ve masada güçlü, bölgesindeki gelişmelere yön veren bir Türkiye inşa ettik. Ülkemizi yalnızca kendi vatandaşlarının değil, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da umudu haline getirdik. Bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmi verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ancak bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil, aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır. AK Parti'nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir. 25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir' cümlelerini kullandı.

Bu yürüyüşün 25 yıllık sorumluluğunu taşıyan ismin hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktaran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Cumhurbaşkanımız, milletin iradesine inandı, millete güvendi. Türkiye'nin büyük hedefleri olması gerektiğine inandı. Türkiye'ye özgüven kazandıran bir siyasi anlayış ortaya koydu. Kolay günlerde değil, zor günlerde de milletinin yanında durdu. Nice engellerle karşılaştı nice saldırılarla mücadele etti ama geri adım atmadı. Çünkü arkasında millet vardı ve önünde 'Büyük Türkiye' hedefi vardı. Bugün Türkiye'nin dünyadaki itibarı ve ağırlığı arttıysa, bunda güçlü liderliğin ve milletimizin verdiği desteğin büyük payı vardır. Biz de bu kutlu yürüyüşün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün dönüp baktığımızda görüyoruz ki, Türkiye 25 yıl önceki Türkiye değil. Ülkemiz, AK Parti iktidarıyla büyük bir değişim ve dönüşüm yaşarken her anlamda gelişti. Türkiye, ulaşım, sağlık, eğitim, savunma sanayii, teknoloji, tarım, sosyal hizmetler alanında büyük hamleler gerçekleştirdi. Türkiye, toplu iğne üretemeyen bir ülke iken savunma sanayiinde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi oldu. Ülkemiz, yapılan yatırımlarla konforlu bir ulaşım ağına kavuştu. Bölünmüş yolları, köprüleri, havalimanları ve yüksek hızlı tren projeleri ile modern bir ülke haline geldi. 2020 Elazığ depremi sonrasında 24 bin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan 2023 depreminin ardından ise 450 bin TOKİ konutunun 2 yıl içerisinde teslim edilmesi, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin en somut örneğidir. Dünyada bunu gerçekleştirecek bir başka ülke yoktur' sözlerini kullandı.