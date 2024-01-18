Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Engelliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona, Belediye Başkanı Köse, Safranbolu Engelliler Derneği Başkanı Orhan Kayabaşı, dernek yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 100 üye katıldı.

Dezavantajlı vatandaşları belediyenin yaptığı çalışmalarda öncelikli olarak gördüklerini ve hayatlarını kolaylaştıracak projeler yaptıkları, yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Elif Köse, "Sizlerle bir arada olmak bizim için çok büyük bir keyif. Biz Safranbolu Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri belediyenin yapmak zorunda olduğu rutin işler dışında, Safranbolu kentinde yaşayan her vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projeler yapmaya çalışıyoruz. Belediyecilik sadece asfalt dökmek, çöpleri toplamak, su ve kanalizasyonla uğraşmak değil bize göre. Sosyal belediyecilik anlayışı bu bölgede nasıl olur onu göstermeye çalıştık. Kültürel ve sosyal etkinliklerle zenginleştirdik Safranbolu’yu. Bize ulaşarak derdini anlatan herkese derman olmaya çalıştık" dedi.

Engelli vatandaşlar için herkesin aynı şartlarda yaşamaya hakkı olduğu mottosuyla yola çıkarak, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına öncelikle otobüsleri yenilediklerini aktaran Köse, "Engelli vatandaşlarımız otobüslerimize kendi imkanları ile binip inebiliyorlar. Emek Mahallesi’nde sizlerin yakınlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz engelsiz yaşam alanı oluşturduk. Bu alan elbette yeterli değil ama şu anda Mehmet Akif Ersoy Parkı kiradaydı, kira süresi bitti, kiracımız çıktığı an o alanı engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 15 Temmuz Mahallesi’nde yaptığımız basketbol sahasının etrafını kamelyalarla çok güzel bir oturma alanına dönüştürüyoruz. Bizim amacımız Safranbolu’da yaşayan herkesin bu kentte yaşamaktan mutlu olması" diye konuştu.

Safranbolu Engelliler Derneği Başkanı Kayabaşı ise yaptığı konuşmada, aşmaya çalıştıkları her sorunda Safranbolu Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.