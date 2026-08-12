Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, liyakat, hukuk güvenliği, kamu kaynaklarında şeffaflık, üretim ekonomisi ve devlet kurumlarının güçlendirilmesini esas alan kapsamlı bir politikayla ülke yönetimine talip olduklarını söyledi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Türkiye'de devlet yönetiminde öngörülebilirliğin, liyakatin ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Anahtar Parti olarak ekonomi başta olmak üzere kamu kaynaklarında şeffaflık, adil gelir dağılımı, üretim ekonomisi, planlama, bölgesel kalkınma, hukuk güvenliği ve liyakat vurgusu ve anlayışıyla devlet anlayışını güçlendireceklerini aktaran Kaya, 'Devlet yönetiminin kişilere, dönemsel siyasi tercihlere veya günlük politikalara bağlı olmaktan çıkarılarak güçlü kurumlar ve açık kurallar üzerine inşa edilmesini sağlayacağız. Kamu yönetiminde liyakat esasının güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının şeffaf biçimde denetlenmesi, stratejik yatırımlarda uzun vadeli planlama yapılması ve vatandaşın devlet karşısında haklarının daha öngörülebilir hale getirilmesini hedeflemekteyiz. Devletin gücü, kurumların ne kadar sağlam, kuralların ne kadar açık ve denetimin ne kadar etkili olduğuyla ölçülmelidir' dedi.

Anahtar Parti yönetiminde güçlü bir ülke vizyonuna sahip olacaklarını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kamu görevlerine atamalarda objektif kriterlerin güçlendirilmesi, kariyer ve uzmanlık esasının korunması ve kamu yönetiminde liyakat kültürünün yerleştirilmesi, kamu harcamalarının daha etkin denetlenmesi, israfın önlenmesi ve vatandaşın kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını takip edebilmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik vatandaşın, yatırımcının, esnafın ve üreticinin geleceğini planlayabilmesi için hukuki ve ekonomik kuralların istikrarlı hale getirilmesi gibi konularda aktif çalışmalar yürüteceğiz.'