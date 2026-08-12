Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Gaziantep'te büyük bir katılımla gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye İstişare Toplantısı' ile 9 ilçede tamamlanan kongrelerin sonuç raporunu sundu. Ziyaretin ana gündem maddesini, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kararlılıkla ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bu vizyon doğrultusunda Gaziantep'te yürütülen stratejik saha çalışmaları oluşturdu.

'MHP Gaziantep'te terörsüz Türkiye hedefinde kenetlendi'

Gerçekleşen ziyarette, Gaziantep genelinde milli birlik ve kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Terörsüz Türkiye İstişare Toplantısı'nın detaylı raporu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından sunuldu. Toplantıda bölge halkının, sivil toplum kuruluşlarının ve teşkilat mensuplarının terörün tamamen kazınması ve huzur ikliminin tahsisi konusundaki güçlü iradesi ve desteği vurgulandı.

Aynı zamanda MHP Gaziantep İl Teşkilatı'nın gücüne güç katan ve 9 ilçede tam bir uyum ve coşkuyla tamamlanan ilçe kongrelerinin sonuçları da rapor halinde sunuldu.

'Terörsüz Türkiye vizyonu, geleceğimizin teminatıdır'

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihsel sorumlulukla yürütmüş olduğu politikanın bölgedeki karşılığına dikkat çekerek,'Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin beyan ettiği 'Terörsüz Türkiye' hedefi, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, Türk milletinin beka ve geleceğinin teminatıdır. Gaziantep teşkilatları olarak bu kutlu vizyonu sahada milletimizle buluşturmanın, 'Terörsüz Türkiye İstişare Toplantımız' ile kentimizde güçlü bir milli duruş sergilemenin gururunu yaşıyoruz. 9 ilçemizde başarıyla tamamladığımız kongrelerimizden aldığımız güçle, Liderimizin emrinde, terörün gölgesinin tamamen kalktığı, huzurlu ve güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bilge Liderimizin tüm Gaziantepli hemşehrilerimize ve dava arkadaşlarımıza ilettiği selamlarını hemşehrilerimizle paylaşmaktan şeref duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Teşkilatlar gelecek döneme hazır

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Gaziantep'te sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayarak 'Terörsüz Türkiye' idealini ve partinin vizyonunu her haneye ulaştırmayı hedefliyoruz, MHP Gaziantep İl Teşkilatı olarak tamamlanan ilçe kongrelerinin ardından yeni dönem çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

Ziyaret, İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın Sayın Devlet Bahçeli'ye rapor takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.