Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçeyi spor alanında başarıyla temsil eden genç sporcuları belediyede ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Türk Atıcılık Federasyonu faaliyet programında Adana'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Kupası'nda birincilik, Konya'da düzenlenen Milli Birlik ve Demokrasi Kupası'nda ikincilik elde eden İshak Bozdemir ile 18-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda U10 62 kilogram kategorisinde Türkiye 5'incisi olarak bronz madalya kazanan Miraç Hüseyin Kılıç, Başkan Bozkurt'u ziyaret etti.

Genç sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını belirten Bozkurt, sporcuların azmi ve disiplininin örnek olduğunu ifade etti.

Bozkurt, başarılarında emeği bulunan sporcuların ailelerini, antrenörlerini ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü tebrik ederek, genç sporculara nice şampiyonluklar diledi.