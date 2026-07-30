Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in 'Malatya spor ve kütüphaneler şehri olacak' vizyonuyla başlattığı gençlik, spor ve kültür yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde yaklaşık 4 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 63 tesis kapsamında inşa edilen Başharık Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde sona gelindi.

Yapımı yüzde 98 oranında tamamlanan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Sami Er, merkezin kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Başharık Mahallesi'nin yanı sıra çevredeki birçok mahalleye de hizmet verecek tesisin toplam 6 bin metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Başkan Er, bunun 4 bin metrekaresinin yeşil alan olarak düzenlendiğini söyledi.

'Modern bir yaşam alanı oluşturduk'

Ailelerin güvenle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Başkan Er, 'Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için basketbol ve voleybol sahaları ile standartlara uygun kapalı halı saha inşa ettik. Spor yapan gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma odaları ve duş alanları oluşturduk. Tesisimizde fitness salonu, kafeterya ve gençlerimizin ders çalışabileceği modern bir mahalle kütüphanesi de yer alıyor' dedi.

Kendi enerjisini üretecek

Tesisin çevre dostu özellikleriyle de öne çıktığını vurgulayan Başkan Er, çatıya kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) sayesinde merkezin kendi elektriğini üreteceğini belirterek, 'Son dönemde akıllı ve yeşil binalar inşa etmeye özen gösteriyoruz. Bu tesisimiz de tam anlamıyla bir yeşil tesis. Enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü güneş panellerinden karşılayarak hem çevreyi koruyacak hem de tasarruf sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

'Malatya'nın dört bir yanına tesis yapıyoruz'

Malatya'nın birçok noktasında benzer yatırımların sürdüğünü dile getiren Başkan Er, 'Bu tesis sadece Başharık Mahallesi'ne değil, çevredeki mahallelere de hizmet verecek önemli bir yaşam alanı olacak. Gençlerimizin eğitim, spor ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kütüphaneleri, spor tesislerini ve çok amaçlı yaşam alanlarını Malatya'nın dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Bu güzel yatırımın mahallemize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

'Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak'

Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşhan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederek, tesisin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Taşhan, yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesisin halı saha, basketbol sahası, kafeterya ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşa hizmet vereceğini belirtti.

Toplam 6 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste 4 bin metrekare yeşil alan, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı halı saha, fitness salonu, semt kütüphanesi, çocuk oyun alanı ve havuz yer alıyor. Çevre dostu anlayışla inşa edilen merkez, güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi enerjisini üreterek sürdürülebilir bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.