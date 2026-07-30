Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile birlikte Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'ni ziyaret ederek kadın girişimciler ve esnafla bir araya geldi.

Darende'nin tarihi ve kültürel mirası arasında yer alan Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirilen ziyarette kadın girişimcilerin çalışmaları yerinde incelendi. Başkan Alican Bozkurt, kadın girişimcilerle sohbet ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bedestende faaliyet gösteren esnafı da ziyaret eden Bozkurt, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Bozkurt, Darende'nin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatırken üretimi ve turizmi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Darende'mizin üreten, gelişen ve turizmle güçlenen geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu