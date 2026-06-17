Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın vefatının 637. yılı anma programlarına katılmak üzere Kosova'ya giden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, program öncesinde önemli temaslarda bulundu. Başkan Aydın, gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk, kardeşlik ve iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Kosova programına Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı ziyaret ederek başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükelçilikte gerçekleşen görüşmede Türkiye-Kosova ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aydın, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Büyükelçi Angılı'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki güçlü bağların gelecekte de aynı kararlılıkla sürdürüleceğine inandığını vurguladı.

Başkan Erkan Aydın, daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile bir araya geldi. Görüşmede Kosova'da yürütülen projeler ve iş birliği imkanları ele alındı. Kosova'daki temaslarında son olarak Başkan Aydın, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kosova'da yaşayan Türk toplumunun durumu, soydaşların haklarının korunması ve Türkiye-Kosova ilişkilerinin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Aydın, Kosova Türklerinin bölgedeki varlığının ve kültürel mirasının korunmasının büyük önem taşıdığını paylaştı.

Sultan I. Murad Hüdavendigar'ı Anma Programı öncesinde gerçekleştirilen ziyaretler, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve dayanışmanın her alanda güçlenerek devam ettiğini bir kez daha ortaya koyarken, Osmangazi Belediyesi'nin uluslararası iş birliği vizyonuna önemli katkı sağladı.