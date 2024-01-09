Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayındaki politika faizi artışıyla beraber, yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılda gerilemeye başladı. Bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40’ın altına indi.

Piyasalarda neler oluyor? Dolar ve Euro ve altında son durum ne? Piyasalarda neler oluyor? Dolar ve Euro ve altında son durum ne?

İşte 1 milyon TL'ye banka banka 6 aylık faiz oran ve getirileri


ING

Faiz oranı: Yüzde 23

Net getiri: 110.633 TL

Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL


Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 32

Net getiri: 153.924 TL

Vade sonu ödeme: 1.153.924 TL


Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 230.886 TL

Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL


Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 211.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL


Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 211.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL


Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 40

Net getiri: 192.405 TL

Vade sonu ödeme: 1.192.405 TL


Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 33

Net getiri: 158.734 TL

Vade sonu ödeme: 1.158.73 TL


Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 28

Net getiri: 134.683 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.683 TL


Akbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 230.886 TL

Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL


QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 33,5

Net getiri: 161.139 TL

Vade sonu ödeme: 1.161.139 TL


Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 26,5

Net getiri: 127.468 TL

Vade sonu ödeme: 1.127.468 TL


HSBC

Faiz oranı: Yüzde 23

Net getiri: 110.633 TL

Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL


Şekerbank

Faiz oranı: Yüzde 20

Net getiri: 96.202 TL

Vade sonu ödeme: 1.096.202 TL