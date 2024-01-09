Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayındaki politika faizi artışıyla beraber, yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılda gerilemeye başladı. Bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40’ın altına indi.
İşte 1 milyon TL'ye banka banka 6 aylık faiz oran ve getirileri
ING
Faiz oranı: Yüzde 23
Net getiri: 110.633 TL
Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 32
Net getiri: 153.924 TL
Vade sonu ödeme: 1.153.924 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 230.886 TL
Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 211.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 211.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 40
Net getiri: 192.405 TL
Vade sonu ödeme: 1.192.405 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 33
Net getiri: 158.734 TL
Vade sonu ödeme: 1.158.73 TL
Anadolubank
Faiz oranı: Yüzde 28
Net getiri: 134.683 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.683 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 230.886 TL
Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 33,5
Net getiri: 161.139 TL
Vade sonu ödeme: 1.161.139 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 26,5
Net getiri: 127.468 TL
Vade sonu ödeme: 1.127.468 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 23
Net getiri: 110.633 TL
Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL
Şekerbank
Faiz oranı: Yüzde 20
Net getiri: 96.202 TL
Vade sonu ödeme: 1.096.202 TL