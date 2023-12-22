Bankacılık ve finansal hizmetler devi Bank of America, Türkiye’deki yatırımlarını şekillendirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği alım-satım işlemleriyle ön plana çıkan şirket, son günlerde özellikle Akbank ve Türk Hava Yolları (THY) hisselerindeki hareketlilikle gündeme geliyor.

56,2 milyon lira ile Akbank’a yönelik artan alımlarıyla dikkat çeken BofA, bu stratejisini iki gün önce 40,5 milyon lira değerindeki Akbank hissesi alımıyla başlatmıştı. Akbank hisseleri, bankacılık endeksi içinde en çok artan şirket olarak öne çıkarken, Bank of America’nın elindeki Akbank hisse miktarı artmaya devam ediyor.

BofA elindeki AKBNK hisselerini artırıyor

Öte yandan, Bank of America’ın üç gündür aralıksız olarak satışa geçtiği Türk Hava Yolları (THY) hisseleri dikkat çekiyor. Pazartesi günü 120 milyondan fazla, Salı günü 36 milyondan fazla THY hissesi satan BofA, bugün de 83 milyondan fazla satış yaparak hisselerdeki aşağı yönlü ivmenin devam etmesine neden oldu.

THY hisseleri, 21 Kasım’da yaklaştığı zirveden sonra gerileyerek haftalık bazda yüzde 2,69 değer kaybederken, aylık bazda yüzde 4,7 oranında ekside performans gösteriyor.

Bank of America’ın diğer önemli satışları arasında ise 75,7 milyon TL ile Koç Holding, 60,3 milyon TL ile Yapı Kredi, 33,8 milyon TL ile Sasa Polyester ve 26,5 milyon TL ile Petkim yer alıyor. Bu stratejik alım-satım hamleleri, Türkiye’nin ekonomik dinamikleri üzerindeki etkileriyle birlikte detaylı bir şekilde değerlendirilmeyi bekliyor.