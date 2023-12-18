Türkiye genelindeki 9.mağazasını Ankara’da açtıklarını belirten Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “2024 yılının sonuna kadar 8 franchise daha açarak toplamda Bambum Boutique olarak 17 noktada olacağız. Almanya, Kosova ve Rusya’da 3 mağazamız bulunuyor. Yurt dışında da önemli noktalarda francise vererek geniş ürün yelpazemizi özel konseptimiz ile müşterilerimizle buluşturacağız” dedi.

Trend mutfak ürünleriyle bambu pazarının yüzde 82’sine hakim olan Bambum, Bambum Boutique markasıyla şıklığı ve kaliteyi buluşturan ürünleriyle müşterilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

2023 yılında son olarak Ankara’da mağaza açtıklarını belirten Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, “Bambum, kurulduğu günden bu yana sürekli büyüme ve uluslararası pazardaki etkinliğini artırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bambum olarak Avrupa’dan ABD’ye 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde ise ürün tedarik ettiğimiz 2 bin satış noktamız ile geniş bir müşteri kitlesine ulaştık. Şimdi 2017 yılında kurduğumuz Bambum Boutique markamız ile Bambum’un geniş bir yelpazesi olan ürün çeşitliliğini mağazalarımızda bulunduracağız. Şu anda 9 noktada da bulunuyoruz. İller arasında İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara bulunuyor. 2024 yılında Bambum Boutique mağaza sayımızı 17’ye ulaştıracağız. Özel konsept ile açılan mağazalarımızda ana kriterimiz en üst seviyede tuttuğumuz müşteri memnuniyetini korumak. Açtığımız her mağaza, sadece ürünlerimizi sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda ürünlerimizin mutfakta nasıl bir atmosfer yarattığına şahitlik edecek” dedi.