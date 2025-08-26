Akasya, meşe, kayın, çam, köknar, gürgen,kestane ve şimşir gibi yavaş büyüyen ağaçların kesimi doğayı yıllarca onarılamaz yaralara sürüklerken, bambu sürdürülebilir yapısıyla hem doğayı hem de insan sağlığını koruyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde her yaz tekrarlanan orman yangınları, doğanın kırılganlığını ve kaybedilen her ağacın önemini gözler önüne serdiğini dile getiren Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “Bu noktada hangi hammaddenin tercih edildiği, yalnızca sağlığımızı değil, doğanın geleceğini de belirliyor. 50-60 yılda büyüyen bu ağaçların kesilmesi ekosistemleri yok ederken; bambu, 6 ay gibi çok kısa bir sürede kendi köklerinden hızla yeniden filizlenerek doğaya zarar vermeyen eşsiz bir alternatif sunuyor” açıklamasında bulundu.

Mutfak gereçlerinde en çok tercih edilen malzemelerden biri olan ahşap, yanlış ağaç seçimiyle ciddi sağlık tehditleri yaratıyor. Zamanla gözeneklenen ve çatlayan yüzeyleriyle bakteri yuvasına dönüşen tahta ürünler, sindirim problemlerinden kansere kadar birçok riski beraberinde getiriyor.

Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, bu noktada bambunun farkını şöyle vurguluyor: “Bambu mutfak gereçleri tamamen pürüzsüz ve gözeneksiz bir yapıya sahiptir. Bu özellik, bakterilerin yüzeye tutunmasını engeller. Akasya, meşe, kayın, çam, köknar, gürgen,kestane ve şimşir gibi ağaçlardan yapılan ürünlerde gözenekler zamanla mikropları içine hapsederken, bambu hijyenik kalır. Ayrıca bambu, böceklerin yemediği tek ağaç türüdür. Dolayısıyla hem doğa hem de sağlık için en güvenilir tercihtir.”

“50-60 Yılda Büyüyen Ağaç Yerine 6 Ayda Yeniden Filizlenen Ve Olgunlaşan Bambu Tercih Edilmeli"

Bambu kullanımın yaygınlaşması gerektiğini belirten Yar, “Akasya, meşe, kayın, çam, köknar, gürgen,kestane ve şimşir gibi ağaçların olgunlaşması yaklaşık 50-60 yılı bulurken, bambu ağacı sadece 6 ayda yeniden filizlenip olgunlaşarak hasada hazır hale geliyor. Üstelik kesildikten sonra tekrar dikilmeye gerek yoktur; kendi kök sisteminden yeniden filizlenir. Bu sayede doğayı tahrip etmeden sürdürülebilir üretim yapılabilir. Her bambu ürünü, onlarca yıl boyunca büyümüş bir ağacı kesilmekten korur. Orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, hangi ağacı tercih ettiğimiz çok daha hayati bir meseleye dönüşüyor. Biz Bambum olarak yalnızca bambuyu seçiyor, doğaya saygılı bir üretim anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

“Tüketicileri Bilinçli Tercih Yapmaya Davet Ediyoruz”

Tüketicileri bilinçli seçimler yapmaya davet eden Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “Bambu ürünlerini tanımanın en kolay yolu, yüzeyindeki karakteristik boğumları incelemek. Ayrıca bambu ürünlerde pürüzsüzlük ve cilasız doğal doku, hijyenin güvencesi oluyor.

Her tüketici, elindeki ürünün bambu olup olmadığını kolaylıkla anlayabilir. Bambu hem doğayı korur hem de sofralara sağlık taşır. Bilinçli tercihlerle doğanın geleceğine katkı sağlamak elimizde” diyerek sözlerini tamamladı.