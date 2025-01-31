Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, küresel ölçekte konumlarını en üst sıraya taşıma hedeflerinde kararlı olduklarının altını çizdi. Anbarlılar, fındık endüstrisindeki güçlerini Türkiye için stratejik öneme sahip aktif karbon üretimi ile artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan Balsu Gıda, Hendek ve Ordu’daki tesislerinde fındık işlemeye devam ediyor. Üretim merkezlerinin yanı sıra İstanbul, ABD Oregon, Almanya Münih ve Hong Kong’da satış ve yönetim merkezleri bulunan şirket, yüksek kalite Türk fındığını hem yurt içi hem de yurt dışındaki çikolata ve şekerleme başta olmak üzere gıda endüstrisi ile buluşturuyor.

2024 yılı fındık ihracatına ilişkin değerlendirmede bulunan Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, "2024 yılında ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatı 320 bin tonu aşarak değer olarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıla kıyasla miktar olarak %14, değer bazında ise %42 oranında bir artış gerçekleşti. Dünya fındık üretiminin %65'ini ülkemiz tek başına gerçekleştiriyor. Türk fındığı kalite açısından dünyada bir marka diyebiliriz. Bununla beraber ülkemizdeki fındık işleme endüstrisinin de hem kalite hem de sahip olduğu ileri teknolojiyle dünyanın açık ara en iyi endüstrisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Balsu Gıda olarak biz de bu endüstrinin lider markalarından biriyiz. Çok uluslu çikolata üreticileri ve üretiminde fındık ürünlerini yarı mamul olarak kullanan gıda üreticilerine sağladığımız tedarik ile küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumundayız. 2023 yılında toplam 45.15 ton satış hacmine ulaşan şirketimiz, bu hacmiyle Türkiye üretiminin %14’ünün satışını gerçekleştirdi” dedi.

Balsu, dünya fındık endüstrisinin en büyük kuruluşlarından biri

Fındık endüstrisinin en büyük kuruluşlarından biri olduklarına dikkat çeken Anbarlılar, "Dünyadaki üretici ülkelerin 2023 yılı rekolteleri, Balsu üretiminin altında kalıyor. Bu durum bizi aynı zamanda dünyanın da en büyük ikinci fındık işleyicisi konumuna taşıyor. En büyük ihracat pazarımız başta Batı Avrupa olup, Batı Avrupa'yı Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, İspanya, Polonya, Avusturya, ABD ve Kanada takip ediyor. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ihracatımızın toplam satışlara oranı yüzde 43,8 oldu. Yatırımlarımızla global pazarlardan elde ettiğimiz payı artırmayı hedefliyoruz" diyerek küresel ölçekte konumlarını daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti.

“Haziran 2025’te fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz”

Fındık işlemenin yanına ülkemiz için katma değer yaratacak aktif karbon üretimini eklemek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Ülkemizin yüzde 99 oranında ithal ettiği aktif karbon için kendimize ithalatı azaltma misyonu ekledik. Balsu Gıda olarak üretimimizden kaynaklı elimizde oluşan fındık kabuğunu özel ekipmanlarla aktif karbona dönüştürmeyi ve ülkemize bu alanda katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Aktif karbon, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik öneme sahip. Su arıtma, hava filtreleme, yiyecek ve içecek üretimi, gaz, maden, ilaç endüstrileri ve savunma sanayii gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor ve önümüzdeki dönemde kullanım alanlarının artması bekleniyor. Biz de inşaatı devam eden fabrikamızda Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz. Aktif karbon üretiminin çıktılarını da önümüzdeki dönemde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Üretimde bir sentez gazı ortaya çıkıyor, bu gazdan elektrik üretmeyi planlıyoruz. Yine üretim esnasında piroliz yağı çıkıyor, bu yağı da moleküllere ayırıp kimya sektörüne tedarik etme şansımız bulunuyor. Bu projemizle katma değeri en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız” dedi.