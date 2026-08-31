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Transferin ardından Balıkesirspor Kulüp Başkanı Mert Alper Acar, Arda Akbulut'a hoş geldin mesajı ileterek, Balıkesirspor forması altında başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, kadro yapılanması kapsamında kaleci transferi gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kaleci Arda Akbulut, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli eski yıldızı Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u kadrosuna kattı.

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