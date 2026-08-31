Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, ilçedeki iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve Ticaret Odası'na seslendi. Bodrum FK'nın yalnız bırakıldığını söyleyen Ankara, 'Bodrum'da para kazanıp, Bodrum'da yaşayıp Bodrum'u hiç kimse yok sayamaz' diyerek destek çağrısında bulundu.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile Başkanvekili Selahattin Polat, basın toplantısı düzenledi. Kulübün geleceği, yapılan transferler ve Bodrum'un takıma sahip çıkması gerektiği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ankara, geçmişte yaşanan kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.

Kulübün sürdürülebilirliği için Bodrum'un tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Ankara, yaklaşık 8 aydır destek arayışında olduklarını söyledi. Ankara, '4 ortak olarak yalnızca bu taraftar için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu 4 transferi yaptık. Her biri birbirinden değerli oyuncular. Her biri para için değil, fedakarlık için geldi. Ancak kaynakla ilgili sıkıntımız var. Oyuncu transfer etmek kolay bir şey değil, maliyetler çok yüksek. Biz mücadelemize devam ediyoruz, ensemizi karartmıyoruz. Ancak bundan sonrasında ilçe ile Bodrumspor'un kenetlenmesi gerekiyor' dedi.

Yaklaşık 8 aydır başta mülki amirlikler olmak üzere Ticaret Odası ve STK'larla çok sayıda görüşme yaptığını, geçmişte yaşanan kırgınlıkların artık geride bırakılması gerektiğini söyleyen Başkan Ankara, 'Daha evvelki yönetimler vardı, o vardı, bu vardı. Kızgınlıklar, küskünlükler var. Ben bizzat herkesten özür diledim. Herkes haklı, Bodrumspor haksız. Bunu da kabul ediyorum. Ama yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Lütfen el ele olalım. Birlik, beraberlik içinde olalım. 'Bana ne' demeyelim' diye konuştu.

'Bodrumspor bu ilçenin kalbidir, heyecanıdır'

Bodrum FK'nın yalnızca bir futbol kulübü olmadığını belirten Ankara, kulübü sosyal bir proje olarak gördüklerini söyledi. Ankara, 'Bu proje, Bodrumspor bir futbol kulübü değildir, bir sosyal sorumluluk projesidir. Hepimizin çoluğu, çocuğu, annesi, babası var. Beraber vakit geçirebileceğimiz, kötü alışkanlıklardan kurtulmamız için spor şart. Sporun da mabedi Bodrum Şehir Stadyumu. Bodrumspor bu ilçenin kalbidir, heyecanıdır' ifadelerini kullandı.

Bodrum'da kulübe yönelik aidiyetin daha güçlü olması gerektiğini söyleyen Ankara, maç günlerinde ilçenin yeşil-beyaza bürünmesi hayalini anlattı. 'Hayalimiz; paradan daha çok Bodrum'daki tüm işletmelerde maç günlerinde yeşil-beyaz formalar, minibüslerde, taksilerde, her yerde yeşil-beyaz. Sokağa çıktığımızda Bodrumspor sevdalılarını görmek. Ama başarılı olabildim mi? Olamadım. Mücadeleye devam' diyen Ankara, satılan kombine sayısının da beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

'Ben dünya yıldızını getirdim, şu anda konteynerda kalacak'

Bodrum FK'nın tesis sorununa da dikkat çeken Ankara, Vincent Aboubakar'ın konaklama şartları üzerinden kulübün yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi. Ankara, 'Ben dünya yıldızını getirdim, şu anda konteynerda kalacak. Bir oraları çekelim. Bir sonraki toplantıyı hep beraber orada yapalım. Oralara da bir bakalım' dedi.

Takımın şampiyonluk hedefi bulunduğunu ancak bunun için Bodrum'un desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Ankara, '18 takım var, herkes şampiyonluğa oynuyor. Biz de çok iddialıyız ama bunu zaman gösterecek. Eksiklerimizi tamamlamadan, 'bir' değil 'biz' olmadan, el birliği olmadan oralarda mücadele etmek kolay bir şey değil' diye konuştu.

'Bodrum'a duyarsız olamayız, olmamamız lazım'

Bodrum'daki ekonomik güce de dikkat çeken Ankara, iş dünyasına yönelik en sert mesajlarından birini verirken, 'Bodrum'da 128 tane 5 yıldızlı otel var. 100 tane inşaat şirketi var. 10 tane holding var. 50 tane beach var. Bodrum, Türkiye'deki ilk 1000 zenginin yüzde 90'ının ticari olarak, tatil olarak yaşadığı bir yer. Bu kadar Bodrum'a duyarsız olamayız, olmamamız lazım' diyen Ankara, herkesi Bodrum FK'ya destek vermeye çağırdı.

Ankara, destek için reklam, sponsorluk, loca veya çalışanların maçlara gönderilmesi gibi farklı yollar bulunduğunu belirterek, 'Ama Bodrum'da para kazanıp, Bodrum'da yaşayıp Bodrum'u hiç kimse yok sayamaz' ifadelerini kullandı. Bodrum'un dünya çapında bir marka olabileceğini savunan Ankara, 'Bodrum niye bir Como olmasın? Niye bir Monako olmasın? Niye bir Barselona olmasın? Hiçbir sebep yok' dedi.

'Bodrumspor son 5 yıldır A.Ş. olduğundan beri reklam alamıyor'

Bodrum FK'nın anonim şirket olmasının ardından stadyum reklamları konusunda da sorun yaşadıklarını ifade eden Ankara, iş dünyasına yeniden çağrıda bulundu. Başkan Ankara, 'Bodrumspor son 5 yıldır A.Ş. olduğundan beri reklam alamıyor. Lütfen dünü bırakın, önümüze bakalım. Lütfen buraya reklam verin, sponsor olun, Bodrumspor'u destekleyin. 'Ben ilgilenmiyorum', 'Aman bana dokunmasınlar' öyle bir şey yok. Bu vurdumduymazlığı bırakmamız lazım. El birliğiyle Bodrum'u daha ileriye taşımamız gerekiyor' diye konuştu.

Takımın sloganını da hatırlatan Ankara, 'Asla vazgeçme. Bugün Taner Ankara'nın da misyonu imkansız ve önyargı. Bu üçünü bir araya koyduğunuzda bizim için zor, imkansız, hiçbir şey yok' dedi.

Öte yandan Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat, DMD hastası Eymen Özdoğan için yardım çağrısında bulunarak, Eymen'i önümüzdeki maçta Bodrum Şehir Stadyumu'nda ağırlayacaklarını açıkladı.