Dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınan Uludağ, İstanbul’a getirildi ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Saat 13:30’da savcılıktaki ifadesi alınan Uludağ, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Uludağ hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, Uludağ’ın Ankara’daki evinde gözaltına alındığını ve savcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden serbist bırakın talebi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Uludağ’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılmasını talep etti. TGC açıklamasında, basın ve ifade özgürlüğünün demokratik bir toplum için vazgeçilmez olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğünün zayıflatıldığı bir ortamda toplumun gerçekleri öğrenmesi mümkün değildir. Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Alican Uludağ'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

TGC, açıklamasında ayrıca, basın ve düşünce özgürlüğüne yönelik tüm baskılara karşı durduklarını kamuoyuna duyurdu.