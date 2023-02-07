Yardım tırları deprem bölgesine ulaştı

Balıkesirli vatandaşların Balıkesir’den deprem bölgesine kurduğu gönül köprüsü sayesinde acil yardım malzemelerini taşıyan TIR’lar Osmaniye’ye ulaşmaya başladı. Başkan Yılmaz bizzat kendisi kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi temin ettiği ve vatandaşların bağışladığı yardımlar deprem bölgesi Osmaniye’ye ulaşmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bölgeye koordinatör olarak görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’den gelen ilk tırları karşıladı. Başkan Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte toplanma merkezine gelen yardım kolilerinin kurum ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma çalışmalarına katıldı. Ayrıca Fırıntaş’ın ürettiği bir tır dolusu soğuk sandviç Balıkesir’den deprem bölgesine yola çıktı.