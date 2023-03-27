Taş kırma makinesi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi bünyesinde ki taş kırma makinesi ile atık haldeki taşları yeniden kullanılabilir hale getirerek ekonomiye kazandırıyor.

Edremit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü eski parke taşlar başta olmak üzere kullanılmış taşları ve atık halde ki malzemeleri taş kırma makinesi ile yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Taş kırma makinesinde öğütülen taşlar başta altyapı çalışmalarında dolgu malzemesi olmak üzere yeniden kullanılarak ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle doğalgaz başta olmak üzere diğer kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle kazdığı yollardan çıkan atık malzemeler böylece yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, taş kırma makinesi ile doğada atık olarak bulunan malzemeleri yeniden değerlendirdiklerini belirterek “Geri dönüşüm ile hem çevre kirliliğine karşı Bu makine ile hem eski malzemeleri yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Ekonomik olarak da önemli bir tasarruf elde etmiş oluyoruz” dedi.