Sındırgı’dan 14 sağlık çalışanı deprem bölgesine hareket etti

Türkiye’yi derinden etkileyen depremin ardından yaraları sarmak adına tüm vatandaşlar seferberlik halinde.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden bölgeye giden operatörlerin, iş makinelerinin yanı sıra Sındırgı Devlet Hastanesi çalışanlarından gönüllü 14 sağlık çalışanı bölgeye gitmek için yola çıktı.

Sındırgı İlçe genelinde yardım seferberliği devam ediyor, yardım çalışmalarının yanı sıra bölgede arama kurtarma çalışmalarına gitmek üzere gönüllülerin sayısı da artıyor.