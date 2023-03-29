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Sındırgı’da kar yağışı etkili oldu
BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ULUS DAĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE, YÜKSEK RAKIMLI MAHALLELERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.
BALIKESİR 29.03.2023, 18:12
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde başlayan kar yağışı Ulus Dağı başta olmak üzere, yüksek rakımlı mahalleleri beyaza bürüdü.
Mart sonu olmasına rağmen kar yağışının olması vatandaşı sevindirse de çiçek açan ağaçlar için tedirgin etti. Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar, Gölcük, Derecikören, Kertil, Şahinkaya, gibi yüksek rakımlı mahalleler bahar ayında karla buluştu.