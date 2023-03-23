Ramazanın ilk gününde Burhaniye’de bin kişilik iftar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Ramazan’ın ilk gününde Burhaniye Belediyesi tarafından kurulan bin kişilik iftar sofrası büyük ilgi gördü.

Burhaniye Belediyesi tarafından Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen iftar sofrasına ilgi büyük oldu. İftar saatiyle birlikte bin kişilik iftar sofrasında duaların ardından oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Burhaniyeliler iftar sofrasına yediden yetmiş yediye büyük ilgi gösterdi. Burhaniye Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde iftariyelikler ve 3 çeşit yemek, salata ve tatlı ikramı yapıldı. İftar sofrası Ramazan ayı boyunca her gün devam edecek.