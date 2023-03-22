Ramazan geldi, hurmaya talep arttı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde evlerde Ramazan hazırlıkları başlarken iftar sofralarının gözdesi hurma ise tezgahlardaki yerini almaya başladı. Geçtiğimiz yıla oranları fiyatları yüzde 20-25 artan hurmanın kilogramı, cinsine göre 30 lira ile 225 lira arasında değişiyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurma, satış noktalarında kendini göstermeye başladı. Hac malzemesi ve hurma ticaretiyle uğraşan Vahdettin Özcan yaptığı açıklamada, Ramazan ayına saatler kala hurmaya talebin arttığını söyledi.

İşletme sahibi Özcan “Başı Rahmet, ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif Ayı’nın gölgesi üzerimize düştü. Ramazan’ı -Şerif Ayı’na hayırlısıyla eriştik. İşletmemize gelen müşterilerimiz için imsakiyelerimizi de hazırladık. İşletmemizde sadece Ramazan Ayı’nda değil her zaman hurma bulunmaktadır. Tabi ki de Ramazan’a özel, biraz daha çeşitliliği arttırdık. İran hurması, dallı hurma, sükkeli hurma, Medine hurması, sülleç, çelebi, berni, meşruk, mebruk gibi birçok birbirinden özel ve lezzetli hurmalarımız tezgâhta yerini aldı. Zengin hurma çeşitliliğimiz bulunmaktadır. Paketlerimizin fiyatı 30 liradan başlamakta olup 225 liraya kadar hurmalarımız bulunmaktadır. Hepsinin kendine has özellikleri güzellikleri var’’ dedi.