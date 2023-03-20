Manyaslı Hacılar umre için uğurlandılar

Ramazan ayını kutsal topraklar da geçirmek isteyen Manyaslı Hacı vatandaşlar dualarla uğurlandılar.

Manyas’tan Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 15 kişi ve bir din görevlisi dualarla Çarşı Camisi önünden uğurlandılar. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan umre yolcularına hitaben yaptığı konuşma da “Ramazan ayında Umre yapmanın Hacca bedel olduğunu söylüyor sevgili peygamberimiz (SAV) Rabbim arzu eden herkeze böyle umre yapabilmeyi nasip eylesin inşallah! Orada tavaf yapmayı, doya doya Beytullah’ı seyretmeyi nasip etsin" dedi.

Daha sonra ise Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran tarafından dua yaptırıldı ve sonrasında ise umre yolcuları yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara hareket ettiler.