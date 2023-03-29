"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile bisiklet sahibi oldular

Balıkesir’in Havran ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kitap okuyan öğrenciler bisiklet sahibi oldular.

Pazartesi günü kutlanmaya başlayan ‘Kütüphaneler Haftası’ bu yıl Halil İbrahim Yıldırım Fazlıca İlkokulu’nda kutlandı. Programda öğrenciler kütüphanelerin önemiyle ilgili şiirlerini okudular. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının geçen yıl yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında hazırlanan ve Okul Kütüphanesi’ne üye olup düzenli olarak kitap okuyan mahalledeki ortaokul öğrencilerine bisiklet hediye edilmesi büyük sevince neden oldu.

Havran İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, “Dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir.”dedi.

Programın ardından Havran Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde okulda açılan Arıcılık ve Masa Tenisi Kurslarını da ziyaret eden Müdür Aydemir, çalışmalarından dolayı idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.