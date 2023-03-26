“Kertenkelenin Ardından” beğeniyle izlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde süren Kadın Oyunları Festivali’nin üçüncü gününde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde Tiyatro Mora’nın, Kertenkelenin Ardından isimli oyunu tiyatroseverlerden tam puan aldı.

Tolgay Hiçyılmaz’ın kaleme aldığı, Kübra Şafak’ın yönettiği, Merve Conkerin oynadığı oyun aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun Kozaklı kadın oyuncularının da yer aldığı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda sanatçıyı kutlayan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, festivalin anısına çiçek buketi sundu.

Şehrin arka mahallelerinin birinde yaşayan, kendisi için biçilmiş rolü oynamaktan sıkılıp kuruyemişçi dükkânı açmaya karar veren genç bir kadının beraberinde ruhunu sınır ihlallerine sürükleyen kambur, aksak, güdük ve fakat olağan dışı hikâyesi seyirciyle buluştu.