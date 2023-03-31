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Kaymakam Odabaş’tan, güçlendirme çalışmaları devam eden okullara inceleme
BALIKESİR’İN EDREMİT KAYMAKAMI ODABAŞ, GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ANADOLU LİSESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
BALIKESİR 31.03.2023, 11:08
Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Odabaş, güçlendirme çalışmaları devam eden Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından deprem tahkik raporları sonucuna göre risk taşıdığı tespit edilen ve güçlendirme çalışmaları devam eden 23 derslikli Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.