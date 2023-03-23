İhtiyaç sahiplerinin iftarlıklarını elleri ile hazırladılar

Ramazan ile yardımlaşma ve paylaşma kültürüne güzel örneklerden birisi de Balıkesir’in Gömeç ilçesinden geldi. Gömeç Belediyesi organizasyonunda ilçede hayır yapmak isteyen vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya geliyor.

Balıkesir’in Gömeç Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gömeç Belediyesi organizasyonu ve hayırsever vatandaşların desteği ile Ramazan Ayı boyunca 400 kişilik iftar yemeği hazırlanarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılacak. İftarın ilk günü ise iftar yemeğini Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam üstlendi.

Çalışma hakkında bilgi veren Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam “Gömeç Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerine özenle hazırlayıp ulaştırıyoruz. Emek ve destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza ve küçük büyük demeden destek olan halkımıza sonsuz teşekkürler”dedi.