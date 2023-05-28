Genel başkan yardımcıları oylarını kullandı

İktidar ve ana muhalefet partisinin Balıkesirli genel başkan yardımcıları Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylarını kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, oyunu Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eşi ve kızıyla birlikte kullandı. Uygur oyunu kullandıktan sonra Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevlileri ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da oyunu memleketi Gönen’deki Gönen Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulunda eşiyle birlikte oyunu kullandı.