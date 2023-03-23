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Erdek’te tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
BALIKESİR 23.03.2023, 18:33
Balıkesir’in Erdek ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 11 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak hakkında adli soruşturma başlatıldı.