Emekli işçi gönüllü olarak her gün ilçeyi temizliyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde emekli temizlik işçisi fahri olarak ilçeyi tertemiz yapıyor.

İstanbul-Kartal Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Doğan Onuk (56) "2 çocuk babasıyım, eşimden ayrıyım. Emekli olduktan sonra bir arkadaş vasıtasıyla önce Avşa adasına geldim. Daha sonra Manyas’a yerleştim. Manyas’ın temizliği için uğraşıyorum, ben temizliği seviyorum, bu işten de yıllarca ekmek yedim. Burada da belediyeden aldığım süpürge, kürek ve araba ile gün boyu şehrin içerisini, camileri ve diğer resmi kurumların çevresini temizliyorum. Bu işi canla, kalple yapıyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Doğan Onuk haftada bir gün toplu konutların bulunduğu Atatürk Mahallesi’ne giderek orada temizlik yapıyor. Hiç bir karşılık beklemeden, fahri olarak temizlik işlerini yapan Doğan Onuk’a bazı esnaflar emeğinin karşılığı olarak cüzi miktarda yardımda bulunuyorlar.