Edremit’te şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şüpheli paketten 137 gram uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Darsofa Mahallesi Kalkım Yolu üzerinde şüpheli paket olduğu yönündeki ihbar üzerine alarma geçti. Olay yerine motorize tim ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, siyah poşet içerisinde sarılı halde daralı ağırlığı 9 gram, ayrı bir poşetin içinde 45 gram metamfetamin, diğer ayrı şeffaf poşet içerisinde sarılı halde 137 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 191 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Devriye Ekipler Büro Amirliği, Narkotik Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Uyuşturucu maddeyi bırakan şüpheliler üzerine yapılan araştırma sonucu Kadir Ö. (28) ile Baran K. (18) isimli kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.