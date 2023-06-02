Edremit’te LGS Sınav hazırlıkları tamam

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 Haziran 2023 Pazar günü tüm yurt genelinilde yapılacak olan LGS (Liselere Giriş Sınavı) Sınavı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Edremit Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “Liselere Geçiş Sınavı iki oturum halinde yapılacaktır, ilk oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika, olarak uygulanacaktır. Edremit İlçemizde 22 resmi, 9 özel okul olmak üzere toplam 31 okulda, 129 salonda, bin 882 öğrenci sınava girecek ve 302 öğretmen bu sınavda görev alacaktır. Edremit İlçesinde tüm sınav hazırlıkları yapılmış olup, okullar sınav için öğrencilerini beklemektedir. Tüm öğrencilere başarılar dileriz.” Denildi.