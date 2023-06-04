Edremit’te elektrik direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı
EDREMİT İLÇESİNDE BAYRAK DİREĞİNE ÇIKAN KİŞİYİ DÜŞMEKTEN POLİS KURTARDI.
BALIKESİR 04.06.2023, 18:50
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bayrak direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı.
Olay, Akçay Barbaros Meydanı’nda yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıkan H.B.(40) isimli kişiyi, görenler düşecek korkusuyla durumu polise bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adı geçen kişi polisin ikna etmesi sonucu aşağıya indirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.