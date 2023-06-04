Edremit’te elektrik direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı

EDREMİT İLÇESİNDE BAYRAK DİREĞİNE ÇIKAN KİŞİYİ DÜŞMEKTEN POLİS KURTARDI.

BALIKESİR 04.06.2023, 18:50
Edremit’te elektrik direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bayrak direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı.

Olay, Akçay Barbaros Meydanı’nda yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıkan H.B.(40) isimli kişiyi, görenler düşecek korkusuyla durumu polise bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adı geçen kişi polisin ikna etmesi sonucu aşağıya indirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yorumlar (0)
banner617
banner621