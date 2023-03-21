Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası’ndan eğitime destek.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilçede ihtiyaç sahibi öğrenciler için beraberinde getirdikleri kırtasiye malzemelerini Edremit Ticaret Odası adına hediye ettiler. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Ticaret Odasınaa tüm çocuklar adına teşekkür etti.