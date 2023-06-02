Edremit Belediyesi Ülkü Yolu Caddesi’ni yeniliyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede bir süre önce altyapısı hazırlanan Ülkü Yolu Caddesi yolu baştan sonra yenileniyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Azerbaycan Bulvarı ve İstasyon Caddesi’nin kesişim noktası olan ilçenin en işlek caddesi Ülkü Yolu’nu yeniliyor. Yıllar içerisinde yıpranmış ve zarar görmüş olan Ülkü Yolu Caddesi’nin yeniden düzenlenerek yaya ve araç trafiği akışının da rahatlaması hedefleniyor. Edremit’in her noktasına hizmeti ulaştırmak için özveri ile çalıştıklarını ifade eden belediye yetkilileri, altyapısı tamamlanmış olan 300 metrelik Ülkü Yolu Caddesi’nde öncelikle bordür ve kaldırım çalışmasını bitiriyor. Mevcut cadde yol stabilizasyonu sonrasında kilitli parke taşı ile kaplanarak hizmete açılacak.