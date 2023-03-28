Doktor cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde staj gören 17 yaşındaki üç lise öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 17 yaşındaki son sınıf öğrencisi üç gencin şikayeti üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi T.A. cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, en son iki hafta önce meydana gelen olayda iddiaya göre hastanede hemşirelik stajı yapan lise son sınıf öğrencisi üç genç kızdan biri göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi T.A.’ya gitti. Genç kız muayenenin ardından, eğitim gördüğü okulun idarecilerine giderek doktorun cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı (PDR) tarafından dinlenen genç kızın iddiaları üzerine durum adli mercilere bildirildi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi T.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.