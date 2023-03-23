Çiftçilere sera örtüsü desteği

Balıkesir’in Havran ilçesinde Plastik Sera Örtü Yenilenmesi Projesi dahilinde üreticilere sera örtüleri teslim edildi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının ortaklaşa %70 katkı sunduğu “Plastik Sera Örtü Yenilenmesi Projesi” dahilinde Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan katılımlarıyla sera örtüleri üreticilere teslim edildi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından örtüleri eskiyen yetiştiricilerin seralarının yenilenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla ’’Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi’ dahilinde İlçemizde çiftçilerimize sera örtüsü dağıtım gerçekleştirildi. Projenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” Dedi.