Burhaniye’de tekne yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde, bir balıkçı teknesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, İskele Yat Limanında meydana geldi. Yat limanında demirli bir teknede dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Teknede hasar oluşurken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.