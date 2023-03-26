Burhaniye’de Murat Yazgan’ın acı günü

Burhaniye’de Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan’ın babası, eski ayakkabıcılardan Mustafa Yazgan son yolculuğuna uğurlandı. İlçenin tanınmış simalarından olan eski aşağı çarşı esnaflarından ayakkabıcı Mustafa Yazgan için Kocacamide kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıllarca ayakkabıcılık yapan 80 yaşında, 3 çocuk babası Mustafa Yazgan, bir süredir tedavi görürken, dün hayatını kaybetti. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Fatma Ataman ve Selim Yazgan’ın babaları Mustafa Yazgan Kocacami de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Börülce Mezarlığına defnedildi. Yazgan’ın cenaze namazını eski imamlardan Sadettin Kılıç kıldırdı. Mezarlıkta taziyeleri oğulları Murat Yazgan ile Selim Yazgan kabul etti. Mustafa Yazgan’ın cenazesine, yakınları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personeli, daire müdürleri ve çok sayıda seveni katıldı.