Burhaniye’de Cumhur İttifakı seçime hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP’li kadınlar esnaf ve mahalle ziyaretlerini artırdı. İlçe pazarını ve bazı kurumları da ziyaret eden kadınlar, ziyaretlerin artarak devam edeceğini söylediler.

Seçim tarihinin belirlenmesi üzerine bütün siyasi partilerde hareketlilik gözlenirken, Cumhur ittifakı da yoğun bir çalışma içine girdi. Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nadire İnci Balaban öncülüğünde bir araya gelen partili kadınlar, sırasıyla, Pelitköy Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Pazar yeri esnafı ve Kenan Sucuoğlu Huzurevi Vakfını ziyaret ettiler. Pelitköy’de özel öğrencilerle ilgilenen kadınlar, Pazar esnafı ile sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Kenan Sucuoğlu Huzurevinde ise yaşlılarda ile sohbet eden ekip, sık sık uğrama sözü verdi. Ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan Nadire İnci Balaban, “İlçeye bağlı kırsal mahallerimizde de ziyaretler yapıyoruz. Özellikle yaşlılarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Cumhur ittifakının birliğini ve beraberliğini ilçemizde en iyi şekilde temsil ederek sürdüreceğiz. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.