Burhaniye’de Camilerin temizlikleri devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün camilerde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. Cami cami gezen ekipler köşe bucak temizlik yapıyor.

Burhaniye Belediyesi, Ramazan öncesi başlattığı cami temizliklerine devam ediyor. Ekipler, ilçedeki ibadethanelerin Ramazan ayına özel detaylı temizliklerini yapıyor. Ramazan ayıyla birlikte camilerde özellikle teravih namazında yaşanılan yoğunlukta ibadetlerini yapacak vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlayabilmek için ekipler iş başında. Kocacami’ de başlayan cami temizlikleri kırsal mahalle camilerinde devam ediyor. Burhaniye genelinde program dahilinde tüm ibadethanelerin detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor.