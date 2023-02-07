Burhaniye tek yürek oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için tüm imkânlar seferber edildi. Burhaniye Belediyesi tarafından afetlerin yaşanmasının hemen ardından başlatılan “Afet Yardım Kampanyasına” Burhaniye halkı yoğun destek verdi.

Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde başlatılan yardım kampanyasında toplanan binlerce yardım malzemesi, Ahmet Akın Kültür Merkezine taşınarak belediye personeli ve gönüllü vatandaşların işbirliğiyle paketlendi.

AFAD’ın uyarılarını dikkate alan Burhaniye Belediyesi sadece kullanılmamış malzemelerden oluşan; battaniye, çocuk bezi, içlik, çorap, iç çamaşırları, yetişkin kıyafetleri, bebek/çocuk kışlık kıyafeti, atkı, bere, mont, ısıtıcı, uyku tulumu, el feneri, taşınabilir şarj cihazı malzemelerini özenle paketleyerek depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara ve kamyonlara yüklendi. En temel ihtiyaçlardan biri olan su da, deprem bölgesine bir tır doldurularak gönderildi.

Burhaniye Belediyesi Personellerinden AFAD Eğitimi almış 20 kişilik gönüllü bir ekip oluşturuldu. Deprem Yardım Koordinasyon Başkanı Oktay Erbalaban, ekibin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere, deprem bölgesine en kısa sürede ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Dayanışma ve birlik ile deprem bölgesine gidecek yardımların hazırlandığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yaşadığımız acılara karşı el birliği ile kenetleniyoruz. Milletçe birlik olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Acımız çok büyük. İvedilikle ve elbirliğiyle hareket etmeliyiz. Tüm Burhaniye halkına teşekkür ediyoruz. Yaralara bir nebze de olsa merhem olabilmek tek dileğimiz. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.